"Wir haben viermal so viele Heizkesselberatungen wie noch 2021, wir spüren die Dynamik. Die Bevölkerung will raus aus den fossilen Energieträgern", sagt Gerhard Dell, Geschäftsführer des Energiesparverbandes Oberösterreich.

Zehntausende Haushalte in Oberösterreich wollen ihre Heizungen tauschen und interessieren sich für Sonnenstromerzeugung und Nutzung von erneuerbaren Energiequellen wie Umgebungswärme (für Wärmepumpen) oder Biomasse (Holz, Pellets, landwirtschaftliche Abfälle).

So dynamisch die Entwicklung beim Umstellen der Heizung sei, so wenig gehe bei der Gebäudesanierung weiter, so der ergänzende Befund des Energieinstituts der Kepler-Universität. "EU-weit werden drei Prozent des Gebäudebestandes im Jahr saniert, in Österreich sind es seit Jahren nur ein Prozent", sagt Andrea Kollmann von der JKU. "Wir müssen uns auf das ganze Gebäude konzentrieren und nicht nur auf die Sanierung von Einzelbauteilen" wie Dächer, Fenster oder Türen.

Fördergeld ist vorhanden, um nicht alle Kosten selbst tragen zu müssen. Schließlich rechnet man bei einer neuen Heizungsanlage mit einer Investition von 30.000 bis 35.000 Euro. Beim Heizungstausch rechnen sich die Anschaffungen bei hohen Energiepreisen mittlerweile viel rascher als noch vor zehn Jahren. Eine Photovoltaik-Anlage rentiert sich nach fünf bis sechs Jahren, je nach Einspeisetarif oder Selbstverbrauch des Sonnenstroms.

Komplexer ist es bei der Gebäudesanierung. Diese kostet jenseits der 100.000 Euro. Hier gilt es die richtige Zielgruppe anzusprechen: "Zumeist kommt es erst bei einem Generationenwechsel zu Sanierungen", so Kollmann.

Andrea Kollmann, Energieinstitut

Oberösterreich hat zwar einen relativ grünen Strommix (84 Prozent erneuerbar), und auch bei der Raumwärmeversorgung ist der Anteil erneuerbarer Energie mit 61 Prozent hoch. Betrachtet man den Gesamtenergieverbrauch des Landes Oberösterreich, das bekanntermaßen eine energieintensive Industrie und starke Produktionsbetriebe hat, sieht die Ökobilanz der Energieversorgung aber viel schwärzer – nämlich erdöl- und erdgaszentriert – aus:

Der so genannte "Bruttoenergieverbrauch" (siehe Grafik rechts) ist seit dem Jahr 2005 um 30 Prozent gestiegen und kann nur zu einem Drittel aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Das EU-Ziel bis 2030 sind 40 Prozent. Der niedrige Erneuerbaren-Anteil spiegelt ungeschminkt den wachsenden Energiehunger unserer modernen Lebensweise. 22 Prozent der Energie, die für Strom, Heizung, Transport, Produktion und Dienstleistungen in Oberösterreich benötigt werden, stammen aus Erdöl, weitere 22 Prozent aus Erdgas, noch immer 24 Prozent aus Kohle. Hier schlägt die voestalpine mit ihren Hochöfen zu Buche, denn der Anteil der Kohleheizungen in Privathaushalten ist nur noch minimal.

Oberösterreich will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Das bedeutet den Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Erdgas und Erdöl.

Wie sieht es bei der Wärmeerzeugung aus? Im Regierungsprogramm ist ein Ausstieg aus fossilen Ölheizungen bis 2035 und aus Erdgasheizungen bis 2040 vorgesehen. Derzeit wird ein Erneuerbare-Wärme-Gesetz von den Parlamentariern diskutiert. Bei Fernwärme liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, wonach rund 50 Prozent der Fernwärme aus erneuerbarer Energie kommen soll. Der ist angelehnt an die EU-Vorgaben, die den Anteil der Fernwärme aus erneuerbaren Quellen oder Abwärme um einen Prozentpunkt pro Jahr steigern sollen.

Oberösterreich hat da schon Vorarbeit geleistet – es gibt bereits 350 Biomasse-Nahwärmesysteme in Oberösterreichs Gemeinden. Die Fernwärme, die im Übrigen die Heizform ist, die die meisten Haushalte warm macht, sei in Oberösterreich klimafreundlich, so Dell. Denn sie verbrauche nicht zusätzlich fossile Energie, sondern speise sich aus der Abwärme von Gaskraftwerken und der Industrie. Diese Einschätzung teilt man am Energieinstitut. Selbst wenn der Energieträger (noch) Gas ist, ist Fernwärme, die kombiniert Strom erzeugt und aus der Abwärme noch Heizungen erwärmt, eine extrem effiziente Form der Energienutzung.

Für all jene, die das Geld für einen Heizungstausch nicht oder nicht vollständig aufbringen können, gibt es eine Förderung der öffentlichen Hand von bis zu 100 Prozent der Investition. "Sauber heizen für alle" heißt die Initiative, der Energiesparverband OÖ berät gerne dazu. Mehrere hundert Anfragen dazu habe man bereits dazu gehabt. Eine Online-Registrierung ist möglich.

