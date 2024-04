Wolfgang Steinmaßl: Wie Essensabfälle zu Strom werden

Als Wolfgang Steinmaßls Vater vor mehr als 20 Jahren eine Biogasanlage auf dem Familienhof in Nußdorf errichtete, geschah das aus Spaß an der Sache. "Er probiert gerne Sachen aus, alles andere hat sich dann ergeben", erklärt Wolfgang Steinmaßl. Mittlerweile erzeugt der Unternehmer und Landwirt mit der Anlage jährlich aus rund 10.000 Tonnen Essensabfällen so viel Strom, wie 1000 Haushalte benötigen.