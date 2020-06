Arbeitsmarkt: Noch lange keine Entspannung in Sicht

Obwohl es zuletzt eine leicht positive Tendenz gegeben hat, bleibt die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt weiter angespannt. Ende Mai waren in Österreich 517.000 Menschen arbeitslos oder in Schulung, um 174.000 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition belief sich auf 11,5 Prozent. In Oberösterreich gab es Ende Mai fast 60.000 Arbeitslose.

Schritt für Schritt ziehe der Arbeitsmarkt wieder an, sagten die beiden VP-Ministerinnen Christine Aschbacher (Arbeit) und Margarete Schramböck (Wirtschaft) gestern, Dienstag, bei der Präsentation der aktuellen Zahlen. Das Wiederhochfahren der Wirtschaft habe die Situation etwas verbessert. Im Vergleich zu Ende März haben 45.000 Arbeitslose wieder einen Job gefunden, etwa im Tourismus und auf dem Bau.

1,3 Millionen Österreicher befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit. Bei der Auszahlung der Mittel soll demnächst die Marke von einer Milliarde Euro überschritten werden, sagte Aschbacher. Budgetiert hat die Regierung für die Kurzarbeit bis zu zwölf Milliarden Euro. Bisher wurden mehr als 3500 Anträge von Unternehmen gestellt.

Aschbacher schätzt, dass etwa die Hälfte der von der Krise betroffenen Betriebe die Kurzarbeit verlängern muss.

Video: 174.000 Arbeitslose mehr als im Mai des Vorjahres

Anpassungen bei Kurzarbeit

Seit Monatsbeginn gelten neue Regeln für die zweite Phase des Kurzarbeitsmodells. Wie berichtet, haben Arbeitnehmer nun Anspruch auf einen höheren Lohn, wenn sie in einem Monat mehr arbeiten, als ihrem Netto-Einkommen entspricht. Zudem bekommen sie eine schriftliche Bestätigung über die Kurzarbeit, in Bezug auf Dauer und Lohnhöhe. Erhöhen Firmen die Arbeitszeit, müssen sie nun nicht mehr die Sozialpartner informieren. Arbeit auf Abruf ist verboten.

Schramböck wies auf eine weitere Unterstützung für Unternehmen hin: Jede Firma, die heuer bis Ende Oktober neu einstelle, erhalte einen Bonus von 2000 Euro pro Lehrling. In Österreich stünden 10.000 Lehrstellen auf dem Spiel. Oberösterreichs Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer sieht in dem Bonus einen "wichtigen Impuls", aber es gebe beim finanziellen Zuschuss noch "Luft nach oben".

Ebenfalls auf das Lehrlingsthema und die Jugendarbeitslosigkeit machte SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer in einem Pressegespräch aufmerksam. "Wir laufen Gefahr, eine ganze Generation zu verlieren", sagte Gerstorfer. Sie fordert einen Notausbildungsfonds, um Betroffenen eine Perspektive zu bieten. Zudem sollte überbetriebliche Lehrlingsausbildung forciert werden, sagte die Soziallandesrätin. (rom)