Alufix aus Pleite gerettet

Im Sanierungsverfahren der niederösterreichischen Alufix-Folienverarbeitungsgesellschaft sind am Donnerstag bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung rund 30 Millionen Euro an Forderungen durch Masseverwalter Michael Lentsch anerkannt worden. Das Landesgericht Wiener Neustadt bewilligte den Fortbetrieb des Unternehmens mit Sitz in Wiener Neudorf, berichtete der KSV1870.

Angemeldet wurden Forderungen von 53,6 Millionen Euro durch etwa 250 Gläubiger sowie 170 Dienstnehmer. Aufgrund der anerkannten 30 Millionen handelt es sich nach Angaben des KSV um den bisher "größten niederösterreichischen Insolvenzfall des Jahres 2019".

Quote von 20 Prozent vorgeschlagen, Verhandlungen mit Investoren

Am 13. Juni soll über den angebotenen Sanierungsplan - eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren - abgestimmt werden. "Es steht bereits heute fest, dass der Sanierungsplan nur durch Mittelzufuhr von dritter Seite realisierbar sein wird", betonte der KSV in einer Aussendung. Diesbezügliche Verhandlungen mit möglichen Investoren seien noch nicht beendet, müssten jedoch bis zur "Sanierungsplantagsatzung rechtswirksam abgeschlossen sein", hieß es.