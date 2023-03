Skifliegen: Weltcup-Bewerb nach zweistündigem Zuwarten vertagt

Bereits um 8.45 Uhr (live ORF 1) wird der Einzelbewerb in einem Durchgang nachgetragen, und zwar unmittelbar vor dem Teamwettkampf. So lautete die Entscheidung der Jury. Seit 14.00 Uhr hatten es nur zehn Vorspringer von dem Riesenbakken herunter geschafft, danach hing die Absage Stunden lang in der Luft bzw. an der zu bewegten Luft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper