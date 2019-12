Paris erneut Abfahrtssieger in Bormio, Kriechmayr ausgeschieden

Der 30-jährige Favorit aus Südtirol siegte am Freitag im Gröden-Ersatzrennen auf verkürzter, aber schwieriger Piste 0,39 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz sowie 0,42 vor dem Österreicher Matthias Mayer. Für Paris war es der 13. Weltcupsieg in der Abfahrt, vier davon hat er alleine in Bormio geholt.

Nicht auf zwei Skiern ins Ziel kam dagegen der Oberösterreicher Vincent Kriechmayr. Nach einem Schlag löste sich die Bindung. Einen Sturz konnte der 28-Jährige akrobatisch vermeiden.

Insgesamt war es der bereits fünfte Bormio-Erfolg für Paris, der im Vorjahr auf der anspruchsvollen italienischen Strecke gleich beide Speedrennen gewonnen hatte. Diesmal steht am Samstag (11.30 Uhr) die Original-Abfahrt über die gesamte Strecke auf dem Programm, am Sonntag folgt eine Alpine Kombination.

