Kein negativer PCR-Test: Wengen-Rennen ohne Kriechmayr?

Vincent Kriechmayr konnte nicht nach Wengen anreisen, da er nach einer Covid-Infektion noch keinen negativen PCR-Test vorlegen konnte. Deshalb befindet sich der 30-Jährige vorerst noch in Oberösterreich.

Der Weltmeister hofft aber noch auf ein rechtzeitiges Freitesten.

Der Südtiroler Christof Innerhofer ist im ersten Training für die Weltcup-Abfahrten in Wengen knappe Bestzeit gefahren. Matthias Mayer (+0,74 Sek.) war am Dienstag beim ersten Abtasten auf der Lauberhorn-Strecke hinter den Schweizern Stefan Rogentin (0,07) und Beat Feuz (0,14) Viertschnellster. Max Franz wurde Siebenter. Der zweite Trainingslauf ist am Mittwoch angesetzt. Am Donnerstag gehen im Berner Oberland ein Super-G, ab Freitag zwei Abfahrten und ein Slalom über die Bühne.