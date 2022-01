Hämmerle glänzte in Cortina

Der 28-Jährige musste sich im Nachtrennen in Cortina d’Ampezzo nur dem deutschen Gesamtführenden Martin Nörl (D) geschlagen geben. Mit Rang zwei konnte der Vorarlberger eine starke ÖSV-Serie prolongieren, in den jüngsten elf Rennen landete immer ein Athlet auf dem Podest. Knapp verpasst hat dieses Pia Zerkhold, die im Frauen-Bewerb Rang vier belegte. "Auf so wilden, engen Strecken wie dieser hier in Cortina fühle ich mich nicht besonders wohl. Ich habe mich aber von Lauf zu Lauf gesteigert und bin richtig happy, dass ich mit Platz zwei ein Topresultat herausgeholt habe", resümierte Hämmerle.