LIVE: Österreich im Entscheidungsspiel gegen Großbritannien

Österreich Großbritannien Erstes Bully: 23.05. - 19:20

19:12 Uhr Der höchste Sieg einer ÖEHV-Mannschaft gegen Großbritannien war übrigens ein 21:2 bei der C-WM 1976 in Danzig. Bei der B-WM 1961 unterlagen die Österreicher umgekehrt aber auch 2:10 gegen die Briten. 19:10 Uhr Apropos Kader: Mit Michael Raffl, Marco Rossi, Konstantin Komarek, Fabio Hofer, Dominic Zwerger und Raphael Herburger fehlen den Österreichern etliche Legionäre. Umso bemerkenswerter ist die gute Leistung der Österreicher bisher. Die Richtung stimmt definitiv. Letztlich wird das Team aber an der Leistung heute gemessen werden. Und spätestens seit Bratislava 2019 weiß man, dass in einem Spiel immer alles passieren kann. Damals unterlag das favorisierte ÖEHV-Team Italien (mit etlichen Cracks aus der Alps Hockey League) mit 3:4 nach Penaltyschießen. 19:08 Uhr Der ÖEHV stellt mit 14 WM-Neulingen ein überaus junges Team. Gerade heute könnte dem Team die jugendliche Unbekümmertheit zugute kommen. Es gilt, nicht zu viel nachzudenken. 19:04 Uhr So, jetzt ist auch ORF Sport plus drauf. Sogar mit den UFTA-Fans mit großer Beteiligung von Powerplay Enns im Hintergrund der Anmoderation. Großes Kino für ORF-Verhältnisse. 19:01 Uhr Österreich hat in der Tabelle vier Punkte auf dem Konto. Das ÖEHV-Team ist mit einer beachtlichen 1:3-Niederlage gegen Schweden in das Turnier gestartet - verabsäumte es dabei aber, Zählbares mitzunehmen. Gegen die USA gelang der erste Punktgewinn - Österreich musste sich erst in der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben. Das dritte Gruppenspiel gleicht einer Sternstunde im österreichischen Eishockey: Erstmals wurde Tschechien in der Eishockey-Neuzeit besiegt - mit 2:1 nach Penalty-Shootout. Gegen Norwegen setzte es mit einem 3:5 einen kleinen Dämpfer. Das ÖEHV-Team verabsäumte es gegen Lettland, eine vorzeitige Entscheidung um den Klassenerhalt zu erreichen. Das Spiel endete mit 3:4 nach Penaltyschießen. Hätte Österreich den zweiten Punkt erobert, könnten die Briten heute nicht mehr vorbeiziehen. Gegen Gastgeber Finnland verlor das ÖEHV-Team mit 0:3. 18:59 Uhr Das Warm-Up in der Nokia-Arena neigt sich dem Ende zu. Die Spannung steigt weiter. 18:55 Uhr Tampere ist übrigens die Heimatstadt der aktuellen NHL-Stars Patrick Laine, Roope Hintz und Aleksandar Barkov. Aber es gibt auch Bezug in die heimische Eishockeyliga: Mit Raimo Helminen nennt auch der ehemalige Trainer des HC Pustertal Tampere seine Geburtsstadt. 18:48 Uhr Laut Scoring-App beginnt bei den Österreichern David Kickert im Tor und David Madlener ist der Backup-Goalie. Hat sich Bernhard Starkbaum etwa verletzt? Oder wurden die Daten falsch eingegeben? Die Aufstellung, die wir Ihnen vorhin bekannt gegeben haben stammt vom offiziellen Line-Up-Sheet der IIHF. 18:45 Uhr Was sagen die Buchmacher? Für einen Sieg der Österreicher gibt es pro eingesetztem Euro 1,33 bis 1,38 Euro retour. Ein Unentschieden nach 60 Minuten bringt zwischen 5,50 und 6,00 Euro und ein Sieg von Großbritannien wird mit 6,1 bis 7,50 Euro belohnt. 18:43 Uhr Die britische Liga hat sich in den vergangenen Jahren zwar qualitativ deutlich verbessert, ist aber trotzdem unter der ICE Hockey League anzusiedeln. Es gibt deutlich mehr Legionäre, die aus der ICE in die EIHL wechseln als umgekehrt. Eine Ausnahme, die die Regel bestätigen ist etwa Josh Roach (kam aus Belfast nach Linz). 18:40 Uhr Die Referees der heutigen Partie sind Mads Frandsen (DEN) und Mikael Nord (SWE). Jonas Merten (GER) und David Obwegeser (SUI) sind die Linesmen. 18:37 Uhr Und so wollen die Briten heute zum Erfolg kommen: Im Tor wird wohl der Ex-Graz-Goalie Ben Bowns stehen. Jackson Whistle ist sein Backup. 1. Linie:

Mark Richardson, Joshua Tetlow - Brett Perlini, Scott Conway, Evan Mosey 2. Linie:

David Phillips, Ben O'Connor - Robert Dowd, Ben Lake, Cade Neilson 3. Linie:

Dallas Ehrhardt, Sam Jones - Matthew Myers, Lewis Hook, Jonathan Phillips 4. Linie:

Joshua Batch, Ben Davies - Robert Lachowicz, Luke Ferrara, Joshua Waller 18:35 Uhr Die Aufstellungen sind da! Österreich beginnt folgendermaßen: Im Tor steht Bernhard Starkbaum, David Kickert ist sein Backup. 1. Linie:

David Maier, Clemens Unterweger - Manuel Ganahl, Lukas Haudum, Marco Kasper 2. Linie:

Kilian Zündel, Dominique Heinrich - Peter Schneider, Thomas Raffl, Benjamin Nissner 3. Linie:

Dominic Hackl, Bernd Wolf - Brian Lebler, Ali Wukovits, Paul Huber 4. Linie:

Philipp Wimmer, Erik Kirchschläger - Oliver Achermann, Simeon Schwinger, Nico Feldner 18:30 Uhr Stichwort Spieler und Betreuer: Wir haben vor der WM herausgefiltert, wie viele Linzer und Ex-Linzer in Finnland mit dabei sind. Die Aufzählung können Sie hier nachlesen. 18:25 Uhr Stichwort Fans: Der Black-Wings-Fanclub Powerplay Enns hat sich mit 18 Mitgliedern auf die Reise nach Finnland gemacht und - wie weiter unten im Artikel bereits beschrieben - der Partnerstadt von Linz ein Gastgeschenk mitgebracht. 18:20 Uhr Noch eine Stunde bis zum Spielbeginn. Die Spannung steigt - sicher nicht nur bei uns im OÖN-Newsroom, sondern auch vor Ort bei Spielern, Betreuern und Fans. 18:15 Uhr Der Teamchef hatte schon im Eisbrecher-Podcast Anfang April als Ziel ausgegeben, dass man zeigen wolle, dass man das Geschenk einer Teilnahme an der A-WM verdient habe. Ein Geschenk war die Teilnahme deshalb, weil Russland und Belarus vom internationalen Eishockeyverband ausgeschlossen wurden und Österreich und Frankreich auf das A-Niveau aufrücken durften. Den gesamten Podcast hören Sie unter diesem Link. 18:10 Uhr Worauf wird es ankommen? "Beide Teams werden versuchen frühzeitig das Zepter in die Hand zu nehmen. Geduld wird dennoch gefragt sein. Wichtig ist für uns, so früh wie möglich in den Zweikämpfen zu dominieren. Es geht darum, dass wir unsere Stärken einsetzen können", sagt Teamchef Roger Bader. 18:05 Uhr Gespielt wird - wie bei den sechs Gruppenspielen bisher - in der Nokia-Arena in Tampere. Der Mobiltelefonhersteller aus dem Vorort von Tampere hat sich die Namensrechte für die Arena gesichert. Die Arena fasst bis zu 13.500 Zuschauer. 18:00 Uhr Servus und herzlich willkommen zum Liveticker vom entscheidenden Spiel der österreichischen Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM 2022 in Finnland. Wieder einmal gibt es also dieses direkte Abstiegsduell, also praktisch ein Endspiel.

Ein Punkt reicht dem ÖEHV-Team

Vor dem abschließenden Spiel der Gruppenphase liegt das ÖEHV-Team drei Zähler vor den Briten. Weil bei Punktegleichstand aber das direkte Duell entscheidet, darf Österreich nicht nach 60 Minuten gegen Großbritannien verlieren. Alle anderen Ergebnisse: (Niederlage nach Overtime, Sieg nach Overtime, Sieg nach 60 Minuten) reichen dem Team von Roger Bader zum Klassenerhalt. Nach oben hin haben die Österreicher keine Ambitionen mehr: Der Aufstiegs ins Viertelfinale ist nicht mehr möglich. Platz sechs vor Norwegen ist aber noch möglich.

Stolze Serie gegen Großbritannien

Das ÖEHV-Team hat seit 1961 nicht mehr gegen Großbritannien verloren. Diese Serie soll heute fortgeführt werden. In bisher 19 Duellen gab es zwölf Siege für die Österreicher, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Eines der Unentschieden ging sogar in Linz über die Bühne: Bei einem Freundschaftsspiel am 6. April 1997 trennten sich die Österreicher und die Briten mit 3:3.

Roger Bader Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Zwei Jubiläen für das ÖEHV-Team

Neben dem 20. Duell mit Großbritannien bestreitet das ÖEHV-Team heute das 100. Spiel unter Teamchef Roger Bader. Der Schweizer sieht dieses Jubiläum aber als nebensächlich an: "100 ist eine schöne Zahl, bedeutet mir aber nur dann etwas, wenn wir gewinnen." Der Teamchef hat sein Team am Ruhetag gestern auf die entscheidende Partie eingeschworen: "Das britische Eishockey hat große Fortschritte gemacht. Die Liga ist viel besser als man das in Österreich annimmt. Sie haben einige gute Stürmer in ihren Reihen und große Verteidiger die zwar nicht so beweglich und schnell sind, aber eine große physische Masse mitbringen. Die müssen wir in Bewegung bringen, damit wir dort unsere Schnelligkeit ausnützen können. Großbritannien hat in jedem Fall seine Qualitäten. Wir wissen das und wir sind auch gut eingestellt auf sie. Das ist ein Team, das auf einem Level mit uns, Italien und Frankreich steht. Aber wir sind der Herausforderer, kommen von unten und wollen ihren Platz übernehmen."

Geschenkübergabe in Tampere Bild: privat

Fan-Treffen mit Vizebürgermeister von Tampere

Eine Abordnung von Eishockeyfans aus Linz hatte am Wochenende einen Termin beim Vizebürgermeister von Tampere, Pekka Salmi. Die mit etwa 240.000 Einwohnern drittgrößte Stadt Finnlands ist eine Partnerstadt von Linz. 18 Mitglieder des Black-Wings-Fanclubs Powerplay Enns überreichten Salmi am Tag der Partie Österreichs gegen Gastgeber Finnland eine originale Linzer Torte der Konditorei Jindrak.