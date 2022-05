Wieviel Linz steckt in der Eishockey-A-WM in Finnland? Mindestens zehn Personen, die auf dem Eis oder auf der Trainerbank stehen, haben oder hatten einen Vertrag bei den Black Wings. Wir geben einen Überblick über die "Linzer" bei der WM: Brian Lebler: Der Kapitän ist der einzige Spieler, der einen gültigen Vertrag bei den Black Wings besitzt. Lebler hat bereits in den Testspielen gegen Finnland und zuletzt gegen Deutschland mit dem Führungstreffer für das ÖEHV-Team auf sich aufmerksam