Trainingsunfall bei den Black Wings endete glimpflich

Aufatmen bei den Steinbach Black Wings: Etwas mehr als ein Jahr, nachdem Stürmer Stefan Gaffal von einen Schlagschuss eines Mitspielers unglücklich im Genick getroffen hat, wäre es in einer Trainingseinheit beinahe erneut brandgefährlich geworden.

Nico Feldner blockte bei einer Übung einen Schuss ab - unfreiwilligerweise mit der Rückseite des Helmes. Der Aufprall der Scheibe war dermaßen heftig, dass der Helm brach und einen Riss aufwies. Vorsichtshalber pausierte Feldner, der beim Unfall einen Hals- und Nackenschutz trug, bis zuletzt.

Das Posting der Steinbach Black Wings auf Facebook:

Weiter geht es für die Linzer bereits am morgigen Freitag. Ab 17.30 Uhr steht das "Rückspiel" in Budweis gegen den HC Motor Ceske Budejovice an. Das Team von Philipp Lukas will sich dabei für die gestrige 0:3-Niederlage revanchieren.

Fotos von der Partie am Mittwochabend gegen Budweis:

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

