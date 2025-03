Black Wings: 15-Tore-Spektakel ohne Happy End

4209 Fans in der Linz-AG-Eis-arena, eine feine Choreografie in Orange und Petrol, acht Tore binnen 13:59 Minuten, hohes Tempo, erbitterte Fights um jeden Puck, eine Achterbahnfahrt der Emotionen – Eishockeyherz, was willst du mehr? Aus neutraler Sicht war dieses erste Play-off-Viertelfinale in der Best-of-7-Serie kaum zu toppen und ein Augenschmaus, aus Perspektive der Black Wings fällt es aber nach einer 6:9-(4:4, 0:2, 2:3)-Niederlage gegen Graz in die Rubrik Fehlstart.

Die nach dem Einstieg von Präsident und Großsponsor Herbert Jerich "neureichen" Steirer, die im Sommer 18 Spieler verpflichtet haben, reisen mit einer 1:0-Führung im Gepäck in die Heimat. Am Dienstag (18.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at und ORF Sport+) steigt im "Bunker" Spiel 2. Dann wollen die Linzer zurückschlagen.

"Beide Teams sind rausgekommen, als würden sie fliegen", kommentierte Black-Wings-Stürmer Graham Knott das spektakuläre erste Drittel, das beim Stand von 4:4 nach der ersten Sirene staunende Gesichter zurückließ. Was den Oberösterreichern zum Verhängnis wurde, waren nicht nur viele Gegentore und damit das Defensivverhalten, sondern auch der Spielverlauf.

Die Black Wings, die nie in Führung lagen, mussten fast immer hinterherlaufen. Das taten sie allerdings unermüdlich, mit enormem Engagement und phasenweise auch Spielwitz. Das 0:2 (nach 147 Sekunden) egalisierten Logan Roe (3.) und Shawn St-Amant (6.), das 2:4 Brodi Stuart (14.) und Knott (17.). Der Weg war geebnet für das torreichste Play-off-Match in der ICE-Geschichte (seit 2000), was auch an der gnadenlosen Effizienz der Gäste, die das heimstärkste Team der regular season (vorerst) entzauberten, lag.

Und noch eine Besonderheit gab es: Zum ersten Mal treffen in der K.-o.-Phase zwei Trainer aufeinander, die in Österreich das Licht der Welt erblickt haben: Philipp Lukas (Linz) und Harry Lange (Graz).

"Es ist frustrierend, wir hatten genügend Chancen. Wir müssen in vielen Bereichen besser werden. Es war ein Spiel – nicht mehr, nicht weniger", sagte Linz-Kapitän Brian Lebler. Jetzt gilt es aufzustehen und zurückzuschlagen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

