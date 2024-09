Black Wings unterlagen in letztem Heim-Test Budweis mit 0:3

Ein letztlich viel zu deutlich ausgefallenes 0:3 gegen Budweis ist das vierte und letzte freundschaftliche Kräftemessen vor eigenem Publikum. In der sechsten Partie setzte es die dritte Niederlage für die Black Wings. Bis zum Saisonstart am 20. September in Bozen gastieren die Black Wings noch in Budweis (Freitag, 17.30 Uhr) und Nitra (Freitag, 13.9., 18 Uhr).

Die Linzer spielten gut, ließen defensiv nur wenig zu und konnten sich - wenn die flinken Angreifer der Gäste doch einmal zum Abschluss kamen, auf einen bärenstarken Rasmus Tirronen im Tor verlassen. Nur offensiv wollte die Scheibe - wieder einmal - nicht über die gegnerische Torlinie. Nicht einmal per Breakaway-Konter gelang es Sean Collins, Budweis-Goalie Milan Kloucek zu bezwingen. Stattdessen trafen unmittelbar nach der ersten Pause die Gäste: Adam Kubik zog in Überzahl aus der Distanz ab, die Scheibe schlug ein, Tirronen hatte aber keine Sicht und wusste nicht, wie ihm geschah.

Beinahe eine Kopie des 1:0 gelang Roman Vrablik 3:26 Minuten vor dem Ende. Und weil die Linzer unmittelbar danach alles riskierten und Tirronen vom Eis nahmen, darf man das 0:3 per Empty Net 59 Sekunden vor dem Ende nicht überbewerten.

Autor Markus Prinz

