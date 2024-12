"Nichts ist schöner als ein Kinderlächeln" - Black Wings schenkten Kindern Teddybären

Tausende Plüschtiere hagelte es am Nikolaustag beim Teddy-Bear-Toss nach dem ersten Treffer der Partie zwischen Linz und Bozen. Die von den Fans mitgebrachten und auf das Eis geworfenen Plüschtiere werden üblicherweise getrocknet und an Kindereinrichtungen gespendet. Das war auch heuer bei den Black Wings der Fall: 15 Big Bags voll Kuscheltieren kamen beim Teddy Bear Toss zusammen. Fünf davon wurden an die Caritas Flüchtlingshilfe gespendet, der Rest ging an die Kinderkrankenhäuser in Linz und Vöcklabruck.

Am Mittwoch überraschte eine Abordnung der Black Wings die jungen Patienten im Linzer Kinderkrankenhaus persönlich. Trainer Philipp Lukas, Raphael Wolf, Niklas Würschl, Andreas Kristler und Mr. Teddybear, Logan Roe genossen die Zeit bei den Kindern. "Nichts ist schöner als ein Kinderlächeln. An so einem Nachmittag freuen sich nicht nur die Kinder, sondern es tut auch uns Spielern gut, Freude zu bereiten und ein bisschen Leid zu lindern", sagte Kristler, der seit dem Vorjahr selbst Papa ist.

"Jenen helfen, denen es nicht so gut geht"

"Ich sehe es als unsere Verantwortung an, etwas zurückzugeben. Unsere Spieler sind junge Männer, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Es muss uns bewusst sein, dass wir diese Vorbildwirkung gezielt einsetzen können, um jenen zu helfen, denen es gerade nicht so gut geht", sagte Trainer und Sportchef Philipp Lukas.

Es ist nicht der letzte Streich des wohltätigen Engagements der Linzer. Bei der Ladies Charity sind 13.000 Euro zusammengekommen, die für die gute Sache gespendet werden. Dasselbe gilt für die versteigerten Haarsträhnen von Kapitän Brian Lebler, die mehr als 1000 Euro eingespielt haben und an die Krebshilfe gespendet werden.

Die Teddybär-Dressen der Spieler, die sie beim Teddy-Bear-Toss getragen haben, können übrigens bis zum Heimspiel am Sonntag ersteigert werden. Aufgrund der großen Nachfrage nach den Jerseys können diese übrigens im Fanshop bestellt werden. Mehr dazu auf blackwings.at.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

