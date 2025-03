Linzer Ice Cats beendete die Saison mit "Heimniederlage" gegen Budapest

Die Linzerinnen starteten ambitioniert in die Partie und erlebten einen Start nach Maß: Katharina Stieger brachte die Oberösterreicherinnen, die ihr Heimspiel aufgrund der Playoff-Partie der Black Wings in Sankt Pölten austragen mussten, in der 7. Spielminute mit 1:0 in Front. Und Zoe Friedrich erhöhte nur drei Minuten später auf 2:0.

Doch die Ungarinnen zeigten sich im ersten Drittel eiskalt: Zsofia Losonci (13.) und Rebeka Hrutka (19.) verwerteten zwei der sechs Torschüsse von MAC Budapest im ersten Abschnitt zum 2:2-Ausgleich. Der Wind begann sich dann im Mitteldrittel zu drehen. Die Gäste kamen durch Veronika Decsi (24.) zur 3:2-Führung. Die Ungarinnen nahmen Fahrt auf und kamen immer öfter zu Abschlüssen auf das Linzer Gehäuse. Hrutka erhöhte noch im zweiten Abschnitt auf 4:2 für die Ungarinnen (34.).

Schlussoffensive blieb unbelohnt

Im Schlussdrittel gelang Rebeka Hrutka mit dem 2:5 in Überzahl (43./pp) die Vorentscheidung. Zwar konnten die Ice Cats durch Lara Capan (55.) noch einmal auf 3:5 verkürzen, die Schlussoffensive brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. Nikol Horvath traf acht Sekunden vor der Schlusssirene zum 3:6-Endstand ins verwaiste Tor.

Die Ice Cats beenden damit den Grunddurchgang der DEBL auf dem vorletzten Platz. Vor allem die vergangenen Wochen, in denen ein Großteil der Punkte eingefahren werden konnte, stimmen aber für die kommende Saison zuversichtlich.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

