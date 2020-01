Linz nach Sekundenkrimi ohne Chance auf Platz fünf

Aus der Traum. Die Black Wings haben die letzte Chance auf den Einzug in die Eishockey-Pick-Round der Top Fünf leichtfertig aus der Hand gegeben. Schlusslicht Dornbirn rettete sich im „Ländle-Krimi“ erst 18,9 Sekunden vor der Sirene mit dem 3:3 in die Verlängerung, um dann sogar als 4:3-Sieger in die Kabine zu gehen. Der eine Punkt ist für die Linzer, die Julian Pusnik nach einem mächtigen Check von Sam Antonitsch (13.) verletzt verloren, zu wenig, um sich in der letzten Grunddurchgangsrunde am Sonntag (17.30 Uhr) ein Herzschlagfinale zu bescheren.

Trotzdem wird das Match der auf Rang acht abgerutschten Oberösterreicher gegen Titelverteidiger KAC sehr wichtig. Nämlich mit Blick auf die Bonuspunkte, die der EHC in die Qualifikationsrunde der unteren sechs mitnimmt. Es macht im Ringen um die letzten drei Play-off-Plätze einen gravierenden Unterschied, ob man am kommenden Freitag mit acht Zählern (Sechster) oder mit nur vier (Achter) in die „Knochenmühle“ geht.

Ungeachtet dessen wird es morgen ein Fest geben. Die Keine-Sorgen-EisArena färbt sich orange. 4500 T-Shirts in besagter Farbe werden verteilt, die Mannschaft streift entsprechende Retro-Dressen mit Schnürchen am Kragen über. Anlass ist das 20-Jahr-Jubiläum des 168 Mitglieder starken Fanclubs „Bully:Absolut“, der seit der Saison 1999/2000 Stimmung macht und sein sportliches Zuhause im Sektor D hat. Die treuen Anhänger mit Obmann Daniel Wolkerstorfer an der Spitze waren also schon in der zweitklassigen Nationalliga an Bord gewesen. Erst im Frühjahr 2000 hatte sich Linz entschlossen, den Einstieg ins Oberhaus zu wagen. Es sollte sich lohnen. Die Wings wurden zweimal Meister – 2003 und 2012.

Orange war bis zum Konkurs 2005 in Klubfarben und Logo vertreten gewesen, erst danach schwenkte der EHC auf Petrol-Schwarz um. Auch nett.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at