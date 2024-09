Hiobsbotschaft: Verpasst Black-Wings-Topstürmer Emilio Romig die gesamte Saison?

Emilio Romig, einer der Leistungsträger der Steinbach Black Wings (15 Tore und 25 Assists in 52 Liga-Matches 2023/24), macht gerade eine harte Zeit durch. Der 31-jährige Wiener, der seinen Vertrag bei den Linzern bis 2027 verlängert hat, hadert ein bisschen mit dem Schicksal. Zunächst fiel der quirlige Flügelstürmer mit unnachahmlichem Zug zum Tor aus allen Wolken, als ihn Österreichs Teamchef Roger Bader nicht für die A-Weltmeisterschaft in Prag im Mai berücksichtigte. Jetzt droht ihm eine lange Pause.

Romig war am 4. September im Test-Heimspiel gegen den tschechischen Extraligisten Ceske Budejovice (0:3) von einem Kontrahenten eher harmlos gecheckt worden. Letzterer landete aber mit ziemlicher Wucht auf dem Linz-Akteur – eine unglückliche Verkettung von Umständen. Was anfangs nicht dramatisch aussah, entpuppte sich letztlich als schwere Schulterverletzung, die eine Operation nach sich ziehen wird. Romig steht den Black Wings zumindest vier Monate, wenn nicht sogar die gesamte Saison nicht zur Verfügung.

Emilio Romig am Boden. Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer

Das ist eine Hiobsbotschaft für den EHC, der wohl seine Fühler nach einem Ersatzmann ausstrecken wird. Mal schauen, was der Markt hergibt.

Viele Teambuilding-Aktivitäten

„Für Emilio, aber auch für uns als Team ist das sehr bitter. Wir müssen diesen Ausfall über das Kollektiv auffangen“, sagte Coach Philipp Lukas über den zweiten Langzeitverletzten nach Brodi Stuart. Romig selbst wird nach dem Eingriff zeitnah mit der Physiotherapie beginnen können und sich mit seiner Erfahrung und seinen Motivationskünsten in der Kabine einbringen. „Damit ich nicht in Vergessenheit gerate“, ergänzte er mit einem gequälten Lächeln.

Die Generalprobe für den Meisterschaftsauftakt am 20. September (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) beim HCB Südtirol absolvieren die Black Wings am Freitag (18 Uhr) beim slowakischen Erstligisten HK Nitra. Der Einsatz von Stefan Gaffal (leichte Rückenprobleme) ist fraglich. Andere schlugen sich in den vergangenen Tagen mit Erkrankungen herum.

Bildergalerie: Kartfahren mit den Black Wings (Foto: Markus Prinz) Bild 1/50 Galerie ansehen

Trotzdem ist das Betriebsklima ausgesprochen positiv, was auch an etlichen Teambuilding-Aktivitäten liegt. Golf, Tennis (unter Einbindung der Familien), ein Wassersport-Parcours in Feldkirchen, Kart-Fahren, eine Radtour – die Linzer schworen sich auch abseits des Eises auf die neue Spielzeit ein, die für so manchen Liga-Rivalen schon früher begonnen hat.

Meister und Vizemeister im Europacup-Einsatz

Die Champions Hockey League läuft auf Hochtouren, am Donnerstag (20.20 Uhr, ORF Sport+) empfängt Vizemeister KAC, der mit Sieg (4:2 in Rouen) und Niederlage (2:6 bei Färjestad BK) gestartet ist, den Schweizer Topklub Fribourg-Gotteron.

Österreichs Champion Red Bull Salzburg, der im Liga-Viertelfinale zum Stolperstein für die Wings wurde, gastiert am Freitag (17.30 Uhr) beim polnischen Titelträger Unia Oswiecim. Auch die Mozartstädter halten bei einer ausgeglichenen Bilanz: Auf ein knappes 3:4 gegen den schwedischen Meister Skelleftea AIK folgte ein klares 6:2 gegen den dänischen, SönderjyskE.

Hören Sie auch die neueste Eisbrecher-Podcastfolge mit drei Anhängern der Black Wings:

Fan-Stammtisch Drei Anhänger der Black Wings im Gespräch Alle Folgen In Folge 76 des Eisbrecher-Podcasts plaudern die Black-Wings-Anhänger Julia Klein, Florian Kalleitner und Alexander Wurm über aktuelle Themen rund um den Verein und besondere Anekdoten beim Eishockey.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.