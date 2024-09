Kennenlernen im Fokus: Die Black Wings wollen, dass die Chemie stimmt

Golf, Wassersport, Tennis, Kartfahren und Radfahren - die Eishockeycracks der Steinbach Black Wings müssen in der laufenden Saisonvorbereitung ihre polysportiven Fähigkeiten zur Schau stellen. Denn neben Teambuilding-Einheiten, in denen das Mannschaftsgefüge gestärkt werden sollen, gibt's auch halböffentliche Auftritte mit Gönnern der Organisation.

Gleich zu Beginn der Saisonvorbereitung ging es für die Cracks mit den Geldgebern der Black Wings auf den Golfplatz nach Luftenberg. Nach dem öffentlichen Trainingsmatch und der anschließenden Mannschaftspräsentation im Bad der Fan-Menge erlebte die Mannschaft einen freien Nachmittag auf den Feldkirchner Badeseen, wo Wassersport und ein Grillabend auf dem Programm stand. Einige Cracks schlugen einige Tage später buchstäblich in Urfahr auf - bei einem Tennisturnier.

Bildergalerie: Kartfahren mit den Black Wings (Foto: Markus Prinz) Bild 1/50 Galerie ansehen

In der Vorwoche luden die Black Wings Sponsoren und Spieler zu einem Abend auf der Kartbahn im Rotax Dome Linz. Mehr als 100 Teilnehmer folgten dieser Einladung. Den Abschluss bildete heute Abend ein gemeinsamer Radausflug von der Eishalle hinauf auf die Gis - wieder mit Gönnern, die den Linzern erstmals eigene Radtrikots anfertigen haben lassen.

Bild: BWL / Geltner

Der zwischenmenschliche Kontakt war also Teil der Saisonvorbereitung, die am Freitag in die Zielgeraden einbiegt. Mit dem Testspiel in Nitra bestreiten die Linzer die Generalprobe für den Liga-Start eine Woche später in Bozen (20.9., 19.45 Uhr, wie gewohnt im OÖN-Liveticker).

Hören Sie auch die aktuelle Eisbrecher-Podcastfolge mit den Fans Florian Kalleitner, Julia Klein und Alexander Wurm:

Fan-Stammtisch Drei Anhänger der Black Wings im Gespräch Alle Folgen In Folge 76 des Eisbrecher-Podcasts plaudern die Black-Wings-Anhänger Julia Klein, Florian Kalleitner und Alexander Wurm über aktuelle Themen rund um den Verein und besondere Anekdoten beim Eishockey.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.