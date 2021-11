Geschwächt nach Ungarn

Neben den langzeitverletzten Raphael Wolf und Kai Kantola fehlen Coach Mark Szücs heute (19.15 Uhr, live auf nachrichten.at) beim Re-Start in Fehervar mit Andris Dzerins, Julian Pusnik und Kapitän Brian Lebler gleich drei wichtige Spieler. Dazu sind Chris Rumble und Will Pelletier angeschlagen.

"Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist. Nun bekommen eben andere Spieler die Chance, zu überzeugen", sagt Szücs. Die Linzer sind vor den diese Saison bisher stark auftretenden Ungarn auf jeden Fall gewarnt. Im ersten Saisonduell auswärts bei Fehervar am 22. Oktober setzte es eine schallende 1:6-Ohrfeige. In der Tabelle liegt Fehervar nur einen Punkt hinter Leader Ljubljana auf Rang zwei.

Der Empfang in der Gabor-Ocskay-Arena wird auf jeden Fall kalt. Die Spielstätte gilt als der "Eiskasten" in der Liga. (fei)