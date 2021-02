Die Black Wings trennen sich von Stürmer Kozek

Sein Tor zum 3:2 am Freitag beim 4:2-Sieg in Innsbruck hat Andrew Kozek den Job bei den Stienbach Black Wings 1992 nicht retten können. Die Entscheidung, sich vom Flügelstürmer zu trennen, ist wohl schon früher gefallen. Das Schlusslicht der ICE Hockey League lässt nichts unversucht, um doch noch durch die Hintertür Qualifikationsrunde (ab kommendem Freitag) in die Play-offs einzuziehen. In zehn Runden werden unter den unteren Sechs der Tabelle noch drei Play-off-Plätze ausgespielt, die Linzer starten in Dornbirn mit vier Punkten Rückstand auf Rang drei, der ein Viertelfinalticket garantiert.

Kozek, der der Wunschspieler von Präsident Peter Freunschlag gewesen war, kam nach seiner Rückkehr nach Linz im Sommer (der Kanadier hatte zuvor für den KAC gespielt) nie richtig auf Touren. Unter dem Strich standen sechs Treffer und vier Assists in 38 Matches des Grunddurchgangs, der heute (16.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Bozen abgeschlossen wird. Mehr dazu im Liveticker auf nachrichten.at. Kozek stand nicht mehr auf dem Eis, dafür erschienen zwei neue Gesichter, die Black-Wings-Manager Gregor Baumgartner in Absprache mit Coach Dan Ceman aus dem Hut gezaubert hat.

Die Oberösterreicher gaben die Verpflichtung des 33-jährigen lettischen Nationalteamstürmers Gints Meija, der für Dinamo Riga 552 KHL-Matches bestritt, bekannt. Neu an Bord ist auch der 22-jährige finnische Angreifer Atte Karppinen, der den Platz des verletzten Alexander Lahoda einnimmt.