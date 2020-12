Black Wings verteilten auch im Weihnachtsspiel Geschenke

Vorweihnachtliche Geschenke verteilten die Black Wings heuer schon mehrere. Im letzten Auftritt vor Heiligabend waren die Dornbirn Bulldogs die Beschenkten. Die ineffizienten Black Wings feuerten 39-mal auf das Tor von Dornbirn-Goalie Oskar Östlund, nur Marco Brucker gelang ein Treffer - und das eher kurios im Fallen nach einem Foul.

Der Rest der Offensivleute präsentierte sich gastfreundlicher als gewünscht, verschonte die Vorarlberger vor allem nach starkem Beginn und mehreren Druckphasen, in denen sich die Gäste vor dem eigenen Tor verschanzen mussten.

Dazu kam, dass die Linzer nach einem Fehler von Kragl durch einen Konter der Gäste plötzlich mit 0:1 (15.) zurück lagen. Rapuzzi überraschte die Black Wings mit einem schönen Haken vor Linz-Goalie David Kickert. Und das völlig gegen den Spielverlauf. Fast dieselbe Aktion brachte den Gästen auch das 2:0 ein. Diesmal wurde die Scheibe von den konternden Stürmern abgelegt und Nilsson bezwang Kickert zum 2:0 per Distanzschuss (28.).

David Kickert machte vor dem 1:3 keine gute Figur. Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer

Der Treffer von Brucker (36.) brachte noch einmal Spannung, Linz hätte aber vermutlich an diesem Abend noch drei weitere Stunden spielen können und nicht getroffen. Stattdessen klärte der aus dem Tor geeilte Kickert bei einem Konter der Gäste unzureichend, Brosseau staubte zum 3:1 ins verwaiste Tor ab. Dabei blieb es auch.

Das 1:3 gegen Dornbirn war für die Black Wings die fünfte Niederlage in Folge, die neunte Niederlage im elften Heimspiel und die 18. im 23. Saisonspiel. Das gab es in der 20-jährigen Klubgeschichte in der höchsten österreichischen Spielklasse noch nie. Die Chance auf Besserung bietet sich am Stefanitag in Wien. Ab dann müssen die Stahlstadt-Cracks neune Spiele binnen 18 Tagen absolvieren.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at

