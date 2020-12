Black Wings: Intensiver Tag am Linzer Landesgericht

Der Spielplan in der Bet-at-home Ice Hockey League ist für die Steinbach Black Wings 1992 dicht gedrängt. Heute war man ausnahmsweise nicht in der Linzer Eishalle aktiv, stattdessen standen mehrere Verfahren vor dem Arbeits- und Sozialgericht am Landesgericht Linz auf dem Terminplan.

Konkret ging es um die Klagen auf ausstehende Gehälter von Mark McNeill, Rick Schofield und Juraj Valach. Bei ersterem sind laut Urteil die geforderten 13.069,21 Euro netto zu bezahlen.

Die anderen beiden Fälle wurden von Richterin Claudia Grasböck-Otschofski vertagt. Die Details zur Gerichtsverhandlung lesen Sie morgen in den OÖNachrichten.

