Beste Stimmung beim 3-Brücken-Lauf

Es war eine Premiere in mehrerer Hinsicht. Noch nie wurde der traditionelle Linzer 3-Brückenlauf an einem Sonntag gestartet. Noch nie war der Start- und Zielbereich in einem Stadion. Am Ende war alles gut. "Es war herrlich, die Teilnehmer jeden Alters gemeinsam auf der über sechs Kilometer langen Strecke entlang der Donau zu sehen“, zeigten sich die Veranstalter, Kultur Hof- Geschäftsführer Wolfgang Pfeiffer, und Stefan Leitner von Aloha Sport, mehr als zufrieden. Mehr als 2100 Aktive sind ein deutliches Zeichen des Erfolges.

Zwei Sieger

Auch wenn der 3-Brückenlauf traditionell ein Lauf für die ganze Familie ist, gab es natürlich auch heuer Sieger. So waren Samuel Leitner und Dibo Ali eine Klasse für sich und siegten in 21:51 Minuten. Simone Wögerbauer holte sich die Damenwertung in beeindruckenden 26:46 Minuten.

Der neue Start- und Zielbereich beim Hofmann-Personal-Stadion von Blau Weiß Linz entpuppte sich als wahrer Hot Spot. Die Stimmung unter den Läuferinnen und Läufern war grenzenlos, berichteten die Veranstalter.

Auch das Altersspektrum konnte sich definitiv sehen lassen, denn zwischen dem ältesten Teilnehmer, dem 84 Jahre alten Gottfried Hoser, der in einer sensationellen Zeit von 44:23 Minuten finishte, und dem jüngsten Teilnehmer lagen nicht weniger als 78 Jahre. „Genau das macht den Charme und das Erlebnis des 3-Brückenlaufes aus", war auch Michael Rosenmayr, Obmann des Kultur Hof, begeistert. "Dafür hat sich der organisatorische Aufwand definitiv ausgezahlt.“

Teilnehmerstärkste Firma bzw. Verein war heuer die voestalpine, den Titel der teilnehmerstärksten Schule holte sich die VS 2 Biesenfeld.

