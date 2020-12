Der Pyramidenkogel in Kärnten erstrahlt naturgemäß in der Farbe des Eishockey-Derbysiegers. Aktuell in Blau, was den "Rotjacken" aus Klagenfurt gar nicht schmeckt. Der KAC kommt nach der 1:2-Niederlage beim Villacher SV mit einer Portion Wut im Bauch nach Linz, wo sich die Steinbach Black Wings 1992 heute (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) aus der Krise schießen wollen. Ohne Stefan Gaffal (Fingerverletzung), aber mit dem Versprechen einer Leistungssteigerung.