Ab 18:30 Uhr live: Black Wings gastieren in Wien

Vienna Capitals - Black Wings Linz

Vienna Capitals Black Wings Linz Erstes Bully: 28.12. - 19:15

Wir berichten live ab 18:30 Uhr aus der Erste Bank Arena in Wien.

Seit der Monatswende zum Dezember ist bei den Black Wings defensiv der Wurm drin. In acht Spielen mussten die Black Wings 38 Gegentreffer hinnehmen. Das sind im Schnitt 4,75. Selbst nicht unbedingt als effizient geltende Offensiven liefen gegen die Black Wings zur Hochform auf - Dornbirn (4 Tore), Graz (6 Tore) und Villach (7 Tore) sind beispiele dafür. Mit solchen Leistungen lassen sich keine Spielen gewinnen, denkt man. Und doch haben sich die Black Wings im Dezember in spektakulärer Manier in die Top-4 gespielt.

Dennoch: In den jüngsten drei Spielen ging man zu Beginn mit mindestens zwei Treffern in Führung und am Ende doch als Verlierer vom Eis. "Wir dominieren Gegner im ersten Drittel, spielen sie teilweise an die Wand. Und dann bekommen wir ein zu einfaches Gegentor und flippen aus", brachte es ein aufgebrachter Manager Christian Perthaler am Donnerstag gegen Znaim auf den Punkt. Und damit hat er recht - nur wenige der 38 Gegentreffer verdienen das Prädikat "nicht zu verteidigen". Haben die Gegner einmal die erste Pressing-Linie der Linzer überwunden, kommen sie viel zu einfach in die gefährlichen Zonen.

"Ich muss dieses Problem beheben"

Wie ein Prellbock stellte sich EHC-Trainer Tom Rowe vorgestern schützend vor seine Mannschaft. Im OÖN-Interview sagte er, dass er die Verantwortung für die Defensivleistung seiner Spieler übernehme und entsprechende Umstellungen anweisen werde. "Wir haben eine 3:0-Führung vergeigt, defensiv nicht besonders gut gespielt und das ist meine Schuld. Ich werde das reparieren", analysierte der US-Amerikaner die 4:5-Pleite nach Penaltyshootout gegen Znaim.

Es sei frustrierend gewesen, zuletzt immer wieder Punkte abgeben zu müssen, obwohl man über weite Phasen des Spiels die bessere Mannschaft gewesen sei, sagt Rowe. Und: "Wir haben vor allem in den letzten drei Spielen viel zu viele Chancen hergegeben und müssen da jetzt dringend etwas ändern. Ich denke, dass es uns entgegen kommt, in Wien zu spielen. Die Gegner kommen in ihrer Halle immer mit großem Druck. Das zwingt uns, die Defensive etwas präsenter in unseren Köpfen zu behalten."

Raphael Wolf wird bei den Black Wings weiter ausfallen. Bei den Wienern wird hingegen Vereins-Ikone Rafael Rotter sein Heim-Comeback nach Verletzungspaiuse geben. Bereits vorgestern hat er sich nach Sprunggelenksverletzung mit zwei Vorlagen in Fehervar eindrucksvoll zurückgemeldet.

