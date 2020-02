Ab 18:30 Uhr live: Black Wings empfangen Znojmo

Black Wings Linz - HC Orli Znojmo

Black Wings Linz HC Orli Znojmo Erstes Bully: 11.02. - 19:15

Wir berichten live ab 18:30 Uhr aus der Linz AG Eisarena.

Zwei Rückkehrer, ein Neuzugang

Mit Steve Oleksy soll heute Abend der Neuzugang der Black Wings zwei Tage nach seiner Ankunft aus Detroit sein Debüt feiern. Gestern wurden alle Formalitäten dafür in die Wege geleitet. Ob das aber ausreicht, um alle bürokratischen Hürden zu überwinden, wird sich wohl erst vor dem Spiel zeigen. Die Chancen für eine Rückkehr von Verteidiger Mario Altmann und Stürmer Hunter Fejes nach ihren Verletzungen stehen sehr gut. Für Mark McNeill, Julian Pusnik und Daniel Woger kommt das heutige Match aber noch zu früh.

Mit Znojmo kommt der Angstgegner

In dieser Saison konnten die Liwest Black Wings gegen Znojmo noch kein einziges Match für sich entscheiden. Das soll sich heute Abend vor heimischem Publikum aber ändern, zumal die tschechischen Adler mit nicht allzu viel Selbstvertrauen nach Linz kommen dürften. Denn seit dem letzten Sieg in Linz am 26.12.2019 setzte es in 13 Spielen zehn Niederlagen. Die drei Siege gelangen allesamt vor eigenem Publikum gegen Linz, Innsbruck und Graz. Unterschätzen werden die Black Wings den aktuell Vierten der Qualification Round aber nicht. Mit einem Sieg könnten die Gäste die Linzer an Punkten einholen. Außerdem haben sich auch die Südmähren in der Teampause noch einmal mit einem Verteidiger (Brandon Burlon) verstärkt.

