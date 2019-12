4:3-Sieg in Bozen: Black Wings im Hoch

Die Linzer garnierten ihr "Tirol-Wochenende" mit dem Maximum von sechs Punkten. Zwei Tage nach dem ungefährdeten 4:1 in Innsbruck feierte der EHC einen 4:3-Erfolg beim heimstarken HC Bozen und schob sich damit in der Tabelle auf Rang drei. Und das, obwohl die Schützlinge von Tom Rowe in der "Palaonda" zweimal in Rückstand (0:1, 2:3) geraten waren.

"Wir sind in jeder Situation ruhig geblieben, hatten viel Scheibenbesitz. Es war ein richtig gutes Spiel von uns", freute sich der US-Trainer: "Dieser Erfolg gibt uns viel Selbstvertrauen, weil er zeigt, dass wir mit allen mithalten können."

Dan DaSilva (18./pp), Andreas Kristler (26.), Kapitän Brian Lebler (41.) – 37 Sekunden nach Beginn des dritten Drittels – und Rick Schofield (56.) trugen sich auf italienischem Eis in die Schützenliste ein. In dieser Tonart darf es weitergehen. Am Freitag genießen die Wings Heimvorteil, dann soll es gegen Schlusslicht Dornbirn den vierten Sieg in Folge geben.

