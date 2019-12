Ab 15:15 Uhr live: Black Wings gastieren in Bozen

HCB Südtirol - Black Wings Linz

HCB Südtirol Black Wings Linz Erstes Bully: 01.12. - 16:00

Wir berichten ab 15:15 Uhr live aus der Palaonda in Bozen.

Nach dem 4:1-Triumph am Freitag in Nordtirol gegen Innsbruck folgt heute das Duell im 122 Kilometer entfernten Südtirol, genauer gesagt in Bozen. Der Unterschied zwischen den beiden Gegnern könnte eigentlich nicht größer sein: Während die Innsbrucker Haie auf dem vorletzten Platz liegen, sind die Foxes als Zweiter am anderen Ende der Tabelle daheim. Auch in der Spielanlage des Gegners gibt es gravierende Unterschiede: Während Innsbruck das Heil in der Offensive sucht, das Spiel aktiv mitgestalten möchte und sehr viel Kreativität im Angriff zeigt, spielt Bozen seit Jahren eher destruktiv, defensiv sehr stabil und vor allem in Kontern brandgefährlich. Im Fußball heißt der Ausdruck dafür Catenaccio.

Der Erfolg gibt den Italienern aber recht. Vor allem in der laufenden Saison läuft's für die Südtiroler so gut wie schon lange nicht. Traditionell hatte man den Kader im Sommer zwar spät beisammen, die Chemie stimmte aber so gut wie schon lange nicht. Sebastien Sylvestre (12 Tore / 8 Assists), Anthony Bardaro (9/9), Colton Hargrove (2/13) Brett Flemming (3/10) James Arniel (2/10) sind in guter Form. Flemming fehlte zuletzt beim 4:3-Sieg nach Verlängerung in Dornbirn allerdings verletzt und Sebastien Sylvestre verletzte sich in Vorarlberg an der Schulter. Bei den Black Wings sollten alle Spieler, die am Freitag in Nordtirol aufgelaufen sind, auch heute auflaufen können.

Beide Teams liegen nur einen Punkt voneinander getrennt, Linz kann sich also mit einem Erfolg vor die Füchse schieben.

Die Tabelle:

