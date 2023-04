Klima-Aktivisten versuchten, sich bei Formel-E-Rennen auf die Strecke zu kleben

Laut deutschen Medienberichten sollen sechs Personen versucht haben, sich auf dem Asphalt festzukleben. Davon abgehalten wurden sie vom Sicherheitsdienst.

„Wir sind auf der Rennbahn der Formel E, um Alarm zu schlagen. Es ist Zeit, vom Gas zu gehen. Denn wir sind auf dem Highway in die Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal“, kommentierten die Letzte Generation diese Störaktion.

Die elektrische Antriebsart bei den Boliden sei zweitrangig. Das bestätigte auch eine aufgetauchte Video-Botschaft eines Aktivisten. „Ich werde heute das Formul-E-Autorennen in Berlin stören und habe ziemlich Angst auf diese Rennbahn zu gehen und wünschte, ich müsste das nicht tun. Aber in dem Notfall, in dem wir uns gerade befinden und auf die Katastrophe, auf die wir zusteuern, müssen wir jetzt in den Notfallmodus schalten. Die Bundesregierung muss eine Vollbremsung hinlegen, um unsere Lebensgrundlage zu schützen, anstatt hier so viel unnötige Energie zu verballern“, sagte einer Blockierer.

Das Rennen konnte nach einer kurzen Verzögerung durchgeführt werden. Der Neuseeländer Nick Cassidy hat das zweite Formel-E-Rennen des Wochenendes in Berlin gewonnen. Der 28-Jährige aus dem Envision-Team siegte vor dem Briten Jake Dennis und Jean-Eric Vergne aus Frankreich.

Mit seinem zweiten Erfolg nach New York 2022 rückte Cassidy bis auf vier Punkte an den deutschen Gesamtführenden Pascal Wehrlein heran, der am Sonntag direkt hinter dem Deutsch-Österreicher Maximilian Günther Siebenter wurde. Das nächste Rennen steigt am 6. Mai in Monaco.

