Michael Schumacher: Der verschwundene Superstar

Am 29. Dezember 2013 war Michael Schumacher mit seinem damals 14-jährigen Sohn Mick im französischen Meribel auf der Piste "Biche" unterwegs. Für einen erfahrenen Skifahrer wie den deutschen Formel-1-Star stellte das keine Herausforderung dar. Der damals 44-Jährige, der ein Jahr zuvor seine aktive Rennfahrer-Karriere beendet hatte, bog in den nicht präparierten Bereich neben der Streckenbegrenzung ab, kam zu Sturz und prallte mit dem Kopf so heftig auf einen Felsen, dass sein Helm zu Bruch ging. Er war, wie später ermittelt wurde, nicht übermäßig schnell und schon gar nicht halsbrecherisch unterwegs gewesen.

"Das war einfach richtig Pech. Mehr Pech kann man im Leben nicht haben", sagte seine Frau Corinna Schumacher später in einer Netflix-Doku zu dem verhängnisvollen Unfall. Abgesehen von diesem vor zwei Jahren veröffentlichten Film hat die Familie rund um Michael Schumacher eine Mauer des Schweigens errichtet. Nach einigen Monaten auf der Intensivstation des Krankenhauses von Grenoble verschwand der siebenfache Formel-1-Weltmeister im Sommer 2014 endgültig von der Bildfläche.

Schumi-Storys bringen Quote

Medien, die über den Zustand des Vaters von zwei inzwischen erwachsenen Kindern (Mick/24, Gina/26) spekulieren, bekommen Post vom Anwalt der Familie. Vor allem auf Online-Portalen steigern trotzdem regelmäßig Storys mit reißerischen Titeln wie "So geht es Michael Schumacher wirklich" verlässlich die Zahl der Zugriffe. Besonders jetzt wieder, wenn sich der Tag des folgenschweren Unfalls jährt.

Es gibt nur ganz wenige Eingeweihte, die wirklich eine Antwort auf diese Frage wüssten. Neben der Familie dürfen Vertraute wie Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt Schumacher regelmäßig besuchen. Seine langjährige Pressesprecherin Sabine Kehm spricht zwar noch da und dort mit Journalisten, sie sagt dabei aber wenig Konkretes.

Wortspenden statt Infos

Ein Teil des feudalen Anwesens des Formel-1-Stars in der Schweiz ist zu einer privaten Klinik umgebaut worden. Bis zu 15 Ärzte und Therapeuten sollen dem Betreuerteam angehören. Alle halten sich an die Schweigepflicht. Da offizielle Kommentare fehlen, werden gerne Wortspenden von früheren Schumacher-Weggefährten eingesammelt. "Wenn ich jetzt an Michael denke, habe ich leider keine Hoffnung mehr, dass ich ihn noch einmal wiedersehe. Ohne positive Nachrichten nach zehn Jahren", sagte kürzlich etwa Ex-Manager Willi Weber.

"Ich wusste von gemeinsamen Skiausflügen, dass Michael alles andere als ein Risiko-Skifahrer war, wie man es vielleicht gemeinhin bei einem Rennfahrer vermuten würde", ließ Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug wissen.

Bruder Ralf Schumacher gab vor wenigen Tagen der Bild-Zeitung Einblicke in seine Gefühlswelt. "Ich vermisse meinen Michael von damals. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher."

Angeblich hat die Familie überlegt, vor dem 55. Geburtstag von Michael Schumacher am kommenden Mittwoch eine Art "finale Meldung" über seinen Gesundheitszustand zu veröffentlichen. Man ist davon wieder abgekommen. Vielleicht auch, weil man hofft, dass das harte Schicksal, das man derzeit meistern muss, kein finaler Zustand ist.

Erstes "Interview": Chefredakteurin musste gehen

Die Versuchung, mit exklusiven Geschichten über das Schicksal von Michael Schumacher die Quoten in die Höhe zu treiben, ist nach wie vor groß. Im April dieses Jahres erreichte die Schamlosigkeit auf diesem Gebiet einen Gipfelpunkt. Das deutsche Wochenmagazin "Die Aktuelle" zeigte auf seiner Titelseite ein Porträt des Formel-1-Stars und stellte die Schlagzeile "Michael Schumacher, das erste Interview" dazu. Auch der Zusatz "Welt-Sensation" durfte nicht fehlen. Erst der Text im Innenteil entlarvte die "Welt-Sensation" als Fake. Das erste "Interview" wurde nicht mit Schumacher, sondern mit einer künstlichen Intelligenz geführt.

Eine besonders intelligente Idee war diese Geschichte nicht. Der Funke-Zeitschriftenverlag hat kurz nach Veröffentlichung des KI-Interviews der Chefredakteurin des Wochenmagazins den Laufpass gegeben. Außerdem entschuldigte man sich bei der Familie, die eine Klage gegen der Verlag wegen dieser Geschmacklosigkeit angekündigt hatte.

Nichts gelernt

Einen echten Lernprozess gab es allerdings nicht, denn die Zeitschrift "Das goldene Blatt", das ebenfalls in dieser Verlagsgruppe erscheint, zeigte wenig später einen strahlenden Michael Schumacher mit seiner Frau Corinna auf dem Cover. Titel: "Glücks-Jubel. DAMIT hat KEINER gerechnet". Die Geschichte bestand aus alten Zitaten von Schumachers Frau und brachte keine Neuigkeiten. Dass Corinna Schumacher rechtlich gegen derartige Berichte vorgeht, erklärte sie in einer Netflix-Doku so: "Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael."

