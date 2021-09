Wiesberger um Ryder-Cup-Ticket

Um einen Platz im zwölfköpfigen europäischen Aufgebot für den renommierten Vergleich mit den US-Golfern zu ergattern, muss der Burgenländer in der Punkteliste den im Moment viertplatzierten Nordiren Rory McIlroy hinter sich lassen. Dieser tritt diese Woche nicht an. Für Wiesberger wäre es das Debüt beim Ryder Cup, der heuer Ende September in Wisconsin ausgespielt wird.

Platz 50 oder besser könnte für den achtfachen Sieger auf der European Tour am Ende reichen. Hinter Wiesberger hat aber auch Matthew Fitzpatrick noch Chancen, der Engländer sollte deshalb nicht allzu weit vor dem Österreicher platziert sein. Mit Matthias Schwab ist noch ein weiterer heimischer Golfprofi am Start.