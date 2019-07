Wiesberger schrieb in Schottland Geschichte

Bernd Wiesberger hat seinen sechsten Titel auf der European Tour der Golf-Profis in der Tasche. Der Burgenländer brachte am Sonntag bei den Scottish Open in North Berwick seine Zwischenführung nach drei Runden zwar nicht ganz ins Ziel und musste in ein Stechen. Dort gewann er auf dem dritten Extra-Loch das Duell um den Turniersieg gegen den Franzosen Benjamin Hebert, der mit einer fulminanten 62-Runde am Schlusstag aufzeigte. Der Sieg in Schottland ist das Preisgeld von rund einer Million Euro wert.

Schon vor seiner Schlussrunde konnte Wiesberger eine positive Bilanz für sein Antreten bei den Scottish Open ziehen. Ihm ist es nämlich gelungen, in North Berwick Geschichte zu schreiben. Gestern war der 33-Jährige mit 20 Schlägen unter Par in die Entscheidung gestartet. So eine Leistung hat auf diesem Kurs vor Wiesberger noch niemandem gezeigt. Am Freitag hatte er mit einer sagenhaften 61er-Runde auf dem Par-71-Kurs den Grundstein für seine Führung gelegt. Es war gleichzeitig Platzrekord und eine Score, der in der Golf-Szene hohe Wellen schlug.

Nach seinem Triumph in Farsö in Dänemark Ende Mai war es der zweite Sieg in der laufenden Saison sowie nach seinem Comeback. Zuletzt war er bei den Irish Open als Zweiter knapp am Erfolg vorbeigeschrammt. „Es hilft, dass ich in den letzten Wochen schon in dieser Situation war. Aber es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte der erst Ende November 2018 nach einer Handgelenksoperation ins Geschehen zurückgekehrte Wiesberger.