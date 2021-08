Wasserski-Asse geben Fischlham die Ehre

Österreichs Wasserski-Asse eilen derzeit von einem Saison-Höhepunkt zum nächsten. Am Samstag und Sonntag (jeweils 15 Uhr) ist die internationale Elite am Planasee in Fischlham zu Gast. Viele Stars der Szene folgten dem Lockruf der ehemaligen Weltklasse-Athletin Britta Grebe-Llewellyn, die zum zweiten Mal nach 2020 den "Kick-off" zur World Tour organisiert.

Die Crème de la Crème des Wasserskisports ist eingeladen, Athleten aus acht Ländern kämpfen um Trophäen – darunter auch die beiden Vorjahressieger. Die Rede ist von Grebe-Llewellyns Sohn Dorien und von der Deutschen Giannina Bonnemann, die in Steyregg in der Kombination aus Slalom, Trick und Springen eine Klasse für sich waren. "Wir versuchen dem Wasserski-Sport in Österreich wieder Flügel zu verleihen. Ich glaube, das kann mit solchen Events, die auch spannend und kurzweilig für die Zuschauer sind, gelingen", sagte Britta Grebe-Llewellyn. Der Eintritt ist frei, die Vorfreude riesig. Die World Tour kommt nämlich mit Verspätung aus den Startlöchern, Großbritannien und Kanada mussten wegen der Corona-Situation w. o. geben. Nach dem Fischlham-Event soll das Finale in Florida über die Bühne gehen.

Gschiel auf Medaillenkurs

Youngster Alexander Gschiel ist gerade in Spanien aktiv – und auf dem Weg zu Edelmetall. Der Allrounder, der im Winter Eishockey in Norwegen (Skien IHK) spielt, liegt bei der Wasserski-EM (mit afrikanischer Beteiligung) in Sesena nach der Trickski-Ausscheidung auf Rang drei. Der seit 26. Juni 18-jährige Linzer kam auf 6560 Punkte. Weniger gut lief es für Samuel Hinteregger (17.), Dominic Kuhn (19.) und David Schmidberger (20.).