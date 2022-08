Viel Sitzfleisch ist gefragt

Es ist ein langer Atem gefragt beim Rad-Extremrennen "Race around Austria", bei dem heute Abend in Sankt Georgen im Attergau die ersten Starter ins Rennen geschickt werden. 2200 Kilometer und über 30.000 Höhenmeter entlang der Grenzen Österreichs warten.

Das Ultracycling-Event hat sich bei bisher 13 Auflagen in der Szene in Europa schon einen Namen gemacht. "Es ist etwas ganz Besonderes im Kalender", befindet Christoph Strasser. Der Steirer, vierfacher Gewinner des Rennens, ist seit Jahren der weltbeste Akteur in diesem Metier. Weil er vor wenigen Tagen aber erst das Transcontinental Race als Sieger beendete, fehlt er diesmal in St. Georgen.

Einer, der heuer ebenfalls schon Ausdauer und Sitzfleisch im Sattel bewiesen hat, ist der Münzkirchner Sebastian Michetschläger: Er gewann das 24-Stunden-Rennen in Grieskirchen. " Es wird aber eine Reise ins Ungewisse für mich", sagt der Innviertler vor seiner Premiere über die Langdistanz.

Wer es nicht ganz so extrem will: Auch ein Bewerb über 560 Kilometer rund um Oberösterreich wird wieder durchgeführt.