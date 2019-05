Verena Preiner muss für Götzis absagen

Schlechte Nachrichten aus Österreichs Leichtathletik-Aufgebot für den Freiluft-Saisonauftakt der Mehrkämpfer in Götzis.

Verena Preiner von der Union Ebensee muss ihren Start wegen einer akuten Sprunggelenksverletzung kurzfristig absagen.

„Ich hatte mir gerade meine Speere für Götzis aus dem Geräte-Container geholt und bin beim Heraussteigen über die Stufen gestolpert. Dabei bin ich mit dem rechten Sprungbein im Knöchel umgeknickt und es gab mir einen Stich“, erklärt die 24-Jährige. Das Gelenk sei geschwollen, an einen Wettkampf deshalb nicht zu denken.

Nachdem ein Röntgen ohne Befund blieb, wird eine Sehnenverletzung befürchtet. Eine MRT-Untersuchung soll Aufschluss darüber geben.

Da Ivona Dadic erst später in die Saison einsteigt, wird Sarah Lagger die einzige oberösterreichische Mehrkämpferin sein, die in Götzis an den Start geht.