Thiem erstmals die Nummer drei der Welt

Meilenstein für Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem: Erstmals erscheint der Niederösterreicher auf Platz drei der Tennis-Weltrangliste. Vor dem 26-Jährigen liegen nur noch der Serbe Novak Djokovic mit 10.220 Punkten und Rafael Nadal aus Spanien mit 9.850 Zählern.

Thiem hat 7.045 Punkte auf dem Konto. Sein Vorsprung auf Roger Federer beträgt 415 Punkte. Der Schweizer laboriert an einer Knieverletzung und konnte seinen Titel in Dubai aus der Vorsaison nicht verteidigen. Dadurch zog Thiem an der Tennis-Ikone vorbei.

Ob er die Position auch halten kann, hängt natürlich von der Zukunft ab. Sein Fokus ist auf das ATP-1000-Turnier in Indian Wells gerichtet, wo er den Titel zu verteidigen hat. Gespielt wird beim US-Event ab dem 12. März.