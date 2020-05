Tennis: Linz kämpft um sein Jubiläumsturnier

"Wir sind in ständigem Austausch mit der Politik sowie der Spielerinnenvereinigung WTA, um die Voraussetzungen für die Durchführung zu schaffen", zeigt sich Turnierdirektorin Sandra Reichel kämpferisch: "Wir haben ja auch noch fünf Monate Zeit, bis es losgehen soll."

Nicht nur Barbara Haas, die im Vorjahr das Doppelfinale erreicht hat, würde sich von Herzen wünschen, heuer in der TipsArena aufschlagen zu können. "Es ist wunderschön, dass es dieses Weltklasseturnier in einer Stadt gibt, in der man wohnt, lebt, trainiert." In den Turniermodus kehrt die 24-Jährige, die an einer leichten Handgelenksblessur laboriert, zeitnah zurück. Die Weltranglisten-137. im Einzel ist bei der am 25. Mai in der Südstadt beginnenden Generali Austrian Pro Series (Preisgeld 151.750 Euro) topgesetzt.

