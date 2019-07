Serena Williams im Wimbledon-Halbfinale

Die 37-jährige US-Amerikanerin besiegte im Viertelfinale von Wimbledon ihre ungesetzte Landsfrau Alison Riske in 2:01 Std. 6:4,4:6,6:3 und steht zum zwölften Mal im Halbfinale dieses Majors. Ihre nächste Gegnerin wird die Tschechin Barbora Strycova oder die Britin Johanna Konta (19) sein.

Später am Dienstag trat Williams noch mit Lokalmatador Andy Murray erneut am Center Court in der zweiten Mixed-Runde an.

