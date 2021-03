Rückschlag für Haas: Handblessur wieder akut

Die 24-Jährige aus Weyer, die sich mit Neo-Coach Jürgen Melzer an die Top 100 der Welt herantasten will, musste gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu beim Stand von 0:6 und 0:4 aufgeben. Zu groß waren die Schmerzen aufgrund einer wieder akut gewordenen Handgelenksverletzung. In der abgelaufenen Saison hatte die Oberösterreicherin, die im WTA-Ranking aktuell auf Position 151 steht, deshalb wochenlang pausieren müssen. In der ersten Quali-Runde zwang Haas die Kanadierin Gabriela Dabrowski noch 2:6, 6:2, 6:3 in die Knie, danach sollten die Beschwerden aber immer stärker werden.

Dominic Thiem kennt seinen Achtelfinalgegner beim ATP-Event in Doha, wo Roger Federer (Sui) sein Comeback geben wird. Österreichs topgesetzter Grand-Slam-Champion trifft nach einem Freilos in Runde eins zum ersten Mal auf den mit einer Wild Card ausgestatteten Russen Aslan Karatsev (WRL-Nr. 45), der dem Katari Mubarak Shannan Zayid beim 6:4, 6:0 keine Chance ließ.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at