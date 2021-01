ÖHB-Niederlage zum WM-Ende

"In der Abwehr haben wir viele 1:1-Situationen verloren, so kannst du kein Spiel gewinnen", sagte ÖHB-Teamchef Ales Pajovic. Nach der Umstellung auf eine 5:1-Deckung konnte Österreich einen Sechs-Tore-Rückstand auf ein zwischenzeitliches 31:32 verringern. Tobias Wagner und Sebastian Frimmel waren mit jeweils sieben Treffern Österreichs beste Werfer. Da das Ziel Hauptrunde verpasst worden war, stufte Pajovic das WM-Abschneiden als Enttäuschung ein. "Im Presidents Cup haben wir dann aber Charakter gezeigt", so der Slowene. Ähnlich sah es auch Flügelspieler Robert Weber: "Gerade mit Blick auf die kommende EM-Qualifikation war es für die Jungen wichtig, noch vier Spiele auf diesem Niveau gehabt zu haben."

