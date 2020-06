New-York-Marathon am 1. November abgesagt

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist auch der für 1. November geplante Marathon der Leichtathleten in New York abgesagt worden. Dies gaben die Organisatoren der Großveranstaltung am Mittwoch bekannt. New York war lange Zeit das Pandemie-Epizentrum in den USA. Mehr 31.000 Menschen starben bisher in dem Bundesstaat an Covid-19.

