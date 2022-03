Nadal feierte den 19. Sieg in Folge

Der Spanier gewann beim Tennis-Masters-Turnier in Indian Wells im Viertelfinale 7:6 (0), 5:7, 6:4, nach seinem 19. Erfolg in Serie trifft Nadal (35) nun auf Jungstar Carlos Alcaraz (18). Kyrgios hatte den ersten Satz nach zwischenzeitlicher Führung am Ende durch einen Strafpunkt abgegeben, weil er sich eine verbale Entgleisung gegen einen Zuschauer geleistet hatte. Nach dem Spiel-ende schleuderte der Australier wutentbrannt seinen Schläger so heftig auf den Boden, dass dieser von dort dann im hohen Bogen über den Platz flog. Ein Ballbub duckte sich weg, weil er Angst hatte, getroffen zu werden. "Ich bin ein Mensch, solche Dinge passieren", sagte der 26-Jährige, der sich beim Ballbuben entschuldigte.