HC Linz: Rückkehr nach 27 Jahren auf die Gugl

Es ist angerichtet: Gestern wurde in der TipsArena der Boden für das Qualirundenspiel der Handballer des HC Linz AG am Samstag gegen Bärnbach/Köflach fertig verlegt und verklebt. Wegen der begonnenen Sanierung der Halle in Linz-Kleinmünchen schlägt der siebenfache Meister zumindest für die kommenden drei Heimspiele seine Zelte auf der Gugl auf. Es ist eine Art Rückkehr in eine bessere Vergangenheit, absolvierte der HC Linz an selber Stelle doch vor 27 Jahren das bisher letzte Bewerbsspiel – damals noch im Europacup gegen Kapazunder wie Bukarest, Kiel oder Barcelona. Jetzt geht es gegen den Abstieg. "Wenn man herinnen steht und sieht, wie viele Zuschauer hier hereinpassen, bekommt man Gusto auf eine Partie vor gefüllten Rängen", sagt Manager Uwe Schneider, wohl wissend, dass Zuschauer wegen der Pandemie nicht erlaubt sind. Letztere hat sogar etwas Gutes: Da keine Veranstaltungen oder Konzerte stattfinden, kann der Boden die nächsten zwei Wochen liegen bleiben. Personell ist bei den angeschlagenen Linzern keine Entspannung in Sicht.

