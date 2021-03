Gmundens Lufthoheit

"Leider haben wir die erste Halbzeit verschlafen", sagte Davor Lamesic, Kapitän der Raiffeisen Flyers Wels, nach der 88:93-Niederlage im Basketball-Derby in Gmunden. "Wir haben es leider nicht geschafft, den Rebound zu kontrollieren", ergänzte Coach Sebastian Waser, der mit Benjamin Blazevic (berufliche Gründe) und Aleksandar Andjelkovic (verletzt) zwei Stützen vorgeben hatte müssen. Bei den Swans, die ihren zehnten Superliga-Sieg in Folge feierten, lief auch ohne Enis Murati vieles rund. Das lag vor allem an US-Legionär Stephon Jelks, der 21 Punkte und 14 Rebounds verbuchte. "Es wurde noch eng, aber der Sieg war verdient", sagte Benedikt Güttl.

