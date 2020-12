Gmunden Swans im Cup-Finale

Die Basketball-Asse aus Gmunden trennt nur noch ein Sieg vom ersten Titel seit 2012. Das 79:64 (39:33) über den BC Vienna hievte die Oberösterreicher ins Cupfinale, in dem am 23. Jänner die Oberwart Gunners der Gegner sein werden. Im bisher einzigen Saisonduell mit den Burgenländern behielten die Swans am 1. November in der Superliga mit 87:73 die Oberhand.

Mit einer Defensivleistung wie am Dienstag werden die Gmundner auch beim Showdown (voraussichtlich in Graz) nur schwer zu knacken sein. "Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Abgesehen von ein paar Startschwierigkeiten war das super", freute sich Kapitän Enis Murati, der mit 22 Punkten Topscorer des Abends war. Hinzu gesellten sich elf Rebounds und drei Assists.

"Um Cupsieger zu werden, müssen wir auch gegen Oberwart alles aus uns herausholen", ergänzte Murati. Daniel Friedrich trotzte den Kopfschmerzen und verbuchte 18 Zähler. (alex)