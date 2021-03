Gmunden brennt gegen Oberwart auf Cup-Revanche

Die Burgenländer setzten sich im Finale in Klosterneuburg mit 84:74 (43:42) durch und verwandelten dabei einen Elf-Punkte-Rückstand im Schlussviertel noch in einen Sieg. Die Swans, die seit 2012 auf einen Titel warten, können schon heute (19 Uhr) in der Superliga beim nächsten Duell Revanche nehmen.

"Wir waren letzten Sonntag schon großteils selber schuld an der Niederlage", sagt Finanzvorstand Harald Stelzer. Doch man ist vor der individuellen Stärke des nunmehr fünffachen Cupsiegers natürlich auch vor der heutigen Partie gewarnt. Vor allem Quincy Diggs beschäftigte die Gmundner im letzten Viertel. Der US-Amerikaner brachte sein Team nicht nur zurück ins Spiel, sondern führte die Gunners eindrucksvoll zum Sieg. 30 Punkte und zehn Rebounds hatte er am Ende zu Buche stehen. Mitentscheidend für den Erfolg der Burgenländer war auch die Überlegenheit am Offensiv-Rebound.

Swans-Kapitän Enis Murati kündigt nun vollen Fokus auf die Meisterschaft an. "Irgendwie ist ein Fluch da. Wir können nicht diesen nächsten Schritt machen, dass wir endlich ein Finale gewinnen. Aber wir werden weitermachen. Die einzige Option, die wir haben, ist, aus unseren Fehlern zu lernen. Ich hoffe, unsere Arbeit wird sich auch irgendwann auszahlen."

Artikel von Dominik Feischl d.feischl@nachrichten.at