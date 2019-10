"Es hat gedauert, bis alles wieder locker abläuft"

Nach seinem Sieg bei den Italian Open geht Golf-Profi Bernd Wiesberger heute in der WGC-Serie in Shanghai in die Schlussphase einer sehr erfolgreichen Saison. Als Führender der Europa-Tour holt der 34-jährige Burgenländer dabei zum großen Schlag aus: Er möchte bei seinen letzten Turnieren in diesem Jahr seine Spitzenposition ins Ziel bringen. Erstmals bei einem hochdotierten WGC-Turnier (9,5 Millionen Euro Preisgeld) ist ab heute der 24-jährige Steirer Matthias Schwab dabei.

"Es hat gedauert, bis wieder alles locker abläuft und das Bewusstsein da ist, dass es klappt", sagt Wiesberger, dessen Formkurve ab Ende Mai – genau ein Jahr nach seiner Handgelenksverletzung – steil nach oben ging. Damit hat er auch viel Selbstvertrauen getankt. Wiesberger: "Ich bin entspannt. In den letzten vier Wochen gilt es, das beste Golf rauszuholen." Mit dem Sheshan Golfclub in Shanghai verbindet er gute Erinnerungen. 2017 gelang ihm dort ein Hole-in-One und mit Platz neun seine bisher beste Platzierung auf WGC-Level.

Das diesjährige Turnier ist sehr stark besetzt. Der Weltranglisten-Zweite Rory McIlroy und Olympiasieger Justin Rose führen das Feld an. Nach Shanghai düsen Wiesberger und Schwab zu den Turkish Open nach Belek weiter, die mit sieben Millionen Euro auch recht satt dotiert sind.