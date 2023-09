Eine Ehrenrunde für unsere Besten

Liu Jia, Andreas Goldberger, der LASK, Sigrid Kirchmann oder Helmut Köglberger – wer hier gewinnt, ist ein Teil der "Hall of Fame" des oberösterreichischen Sports: Heute beginnen die OÖN gemeinsam mit dem Sportland OÖ und dem ORF zum bereits 49. Mal die Wahl zu Oberösterreichs Sportlern des Jahres. Die lange Tradition der 1975 erstmals ausgetragenen Kür ist Beleg für ihren Stellenwert.

Es ist eine liebgewonnene und gehegte Tradition – auch weil die Sportlerwahl nicht nur unseren Siegern und Aushängeschildern eine verdiente Ehrenrunde bietet. Darüber hinaus bietet sie eine Bühne für jene, die Großes leisten, aber mitunter nicht immer jenes Rampenlicht bekommen, das sie verdienen würden. Und an ihrem Ende steht mit der im November stattfindenden Siegerehrung eine Veranstaltung, die verdiente Größen gerne als das "Klassentreffen des oberösterreichischen Sports" umschreiben.

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova Bild: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die Auswahl ist groß

Die jeweils 20 Personen umfassenden Shortlists strotzen wieder vor großen Namen. Die Hülle an Anwärtern auf den Wahlsieg ist groß. Bei den Frauen wird es Titelverteidigerin Sofia Polcanova, die heuer von Verletzungen gebremst wurde, schwer haben. Zudem gibt es mit Berglauf-Weltmeisterin Andrea Mayr sowie WM-Halbfinalistin Susanne Gogl-Walli bärenstarke – pardon: wieselflinke – Konkurrenz.

Bei den Herren hatte sich im Vorjahr Vincent Kriechmayr hauchdünn durchgesetzt. Das Gramastettner Ski-Ass erfüllte sich mit dem Sieg in Kitzbühel einen Lebenstraum und gab damit eine Wahlempfehlung ab. Judoka Shamil Borchashvili, der heuer in Linz einen vielumjubelten Heimsieg feierte, oder Schwimm-Ass Simon Bucher, der für die Sommerspiele in Paris als heißes Medaillen-Eisen gilt, werden Kriechmayr auf den Fersen sein.

Kitzbühel-Sieger Vincent Kriechmayr Bild: GEPA pictures

Bei den Teams jubelten die überragenden Volleyballerinnen der Steelvolleys Linz-Steg zuletzt zweimal in Folge. Können der LASK oder die Black Wings ihr enormes Fan-Potenzial anzapfen, sind sie nur schwer zu schlagen. Nicht zu vergessen die Euphorie rund um die Handballer des HC Linz.

So läuft die Wahl

Abgestimmt kann nur auf nachrichten.at/sportlerwahl werden. Pro Gerät kann dreimal täglich gevotet werden. Die Wahl läuft von heute bis 20. Oktober (24 Uhr). Danach kommen die jeweils zehn Besten pro Kategorie in das Finale, in dem eine Expertenjury – bestehend aus Vertretern des Sportlands, der Dach- und Fachverbände und der OÖN sowie ehemaligen Größen wie Hannes Trinkl, Theresia Kiesl oder Andreas Goldberger – über die Reihung abstimmen. Das Ergebnis der Fan-Wahl fließt in das Endergebnis mit ein. Geehrt werden die Sieger am 2. November in Linz.

