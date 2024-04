Innviertler (17) wollte "Graffitikünste verbessern": 11.000 Euro Schaden

Zahlreiche Anzeigen stehen einem 17-Jährigen aus Esternberg (Bezirk Schärding) ins Haus: Der Bursche soll seit 2022 in seinem Heimatort und in der Nachbargemeinde Münzkirchen mindestens 21 Mal mit der Spraydose ausgerückt sein. In den vergangenen beiden Monaten hatten sich die Sachbeschädigungen durch Graffitis gehäuft. Nun gelang es Beamten der Polizeiinspektion Münzkirchen, den vermeintlichen Künstler ausfindig zu machen.

Der 17-Jährige gestand, zwischen Februar und April zumindest 15 Wände an öffentlichen Orten mit diversen Schriftzügen besprüht zu haben. Auch weitere Taten in den Jahren 2022 und 2023 gab er zu. Zu seinem Motiv sagte er gegenüber der Polizei, er habe seine Graffitikünste verbessern wollen. Der 17-Jährige wird nun wegen 21-facher Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

