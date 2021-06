Die Nummer eins der Welt reitet in Achleiten

Die besten Chancen haben die vierfache Olympiastarterin Victoria Max-Theurer, Florian Bacher, Christian Schumach und Astrid Neumayer. Sie alle haben die geforderte 72-Prozent-Marke bei einem Wahlturnier schon erreicht und müssen sich nun in der internen Qualifikation beweisen.

Nach dem Turnier wird das Direktorium des Österreichischen Pferdesportverbandes (OEPS) verkünden, wer für Tokio planen kann. Zusätzlich sind auch Plätze für die Europameisterschaft in Hagen (Deutschland, 7. bis 12. September) zu vergeben.

Nur um einen EM-Platz im rot-weiß-roten Team reiten werden Renate Voglsang und Ulrike Prunthaler. Voglsang, die bei den Spielen in London am Start war, darf nicht in Tokio antreten, weil ihr Pferd "Fürst Ferdinand zur Fasanenhöhe" nicht rechtzeitig als im österreichischen Besitz registriert worden war. Die Frist war am 15. Jänner abgelaufen.